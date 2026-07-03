توقعات بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام

وقال محللو البنك، في مذكرة نقلتها وكالة “بلومبرغ”، إن الأسواق قد تشهد تقلبات مؤقتة، إلا أنها مرشحة للانحسار تدريجياً مع استقرار عمليات الشحن والتأمين البحري وتحسن سلاسل الإمداد.وأضافوا أن عودة خطوط الشحن إلى العمل الطبيعي وتراجع الاختناقات اللوجستية من شأنه تهدئة أسواق الطاقة، إلى جانب ارتفاع أحجام حركة السفن وعودة أنماط الملاحة المنتظمة، ما يعكس تراجع مستوى المخاطر التشغيلية.وأشار “سيتي غروب” إلى أن استمرار التهدئة في المنطقة وتقدم التفاهمات الحالية قد يدعمان استقرار الإمدادات العالمية، ما يساهم في تقليص علاوة المخاطر التي ارتفعت خلال فترات التوتر.ورجح البنك أن يؤدي تحسن الإمدادات وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما قد يضغط على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض حتى نهاية العام، مع استمرار مراقبة أي تطورات قد تعيد التقلبات إلى سوق النفط.