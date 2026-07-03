توقعات بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يصدر توجيها يخص تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568921-639186822435307143.jpg
توقعات بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام
اقتصاد
2026-07-03 | 09:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
توقع بنك “سيتي غروب” استمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، مرجحاً هبوط
خام برنت
إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، مع تراجع الاضطرابات في
مضيق هرمز
وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
وقال محللو البنك، في مذكرة نقلتها وكالة “بلومبرغ”، إن الأسواق قد تشهد تقلبات مؤقتة، إلا أنها مرشحة للانحسار تدريجياً مع استقرار عمليات الشحن والتأمين البحري وتحسن سلاسل الإمداد.
وأضافوا أن عودة خطوط الشحن إلى العمل الطبيعي وتراجع الاختناقات اللوجستية من شأنه تهدئة أسواق الطاقة، إلى جانب ارتفاع أحجام حركة السفن وعودة أنماط الملاحة المنتظمة، ما يعكس تراجع مستوى المخاطر التشغيلية.
وأشار “سيتي غروب” إلى أن استمرار التهدئة في المنطقة وتقدم التفاهمات الحالية قد يدعمان استقرار الإمدادات العالمية، ما يساهم في تقليص علاوة المخاطر التي ارتفعت خلال فترات التوتر.
ورجح البنك أن يؤدي تحسن الإمدادات وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما قد يضغط على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض حتى نهاية العام، مع استمرار مراقبة أي تطورات قد تعيد التقلبات إلى سوق النفط.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أسعار النفط.. توقع بتجاوزها 150 دولارا للبرميل قريبا
17:01 | 2026-04-13
أسعار النفط تعاود الارتفاع وتسجل 72.31 دولاراً للبرميل
11:59 | 2026-06-26
اسعار النفط تقفز وتصل لـ117 دولاراً للبرميل
10:28 | 2026-04-29
ترامب: سعر النفط أفضل بكثير من التوقعات بارتفاعه إلى 300 دولار للبرميل
16:29 | 2026-06-05
اسعار
النفط
مضيق هرمز
خام برنت
التش
يوسي
اللو
ريجي
بلوم
برنت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
محليات
33.15%
02:56 | 2026-07-02
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
02:56 | 2026-07-02
انفجار دمشق: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 15 شخصاً بين قتيل ومصاب (فيديو)
دوليات
26.2%
09:03 | 2026-07-02
انفجار دمشق: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 15 شخصاً بين قتيل ومصاب (فيديو)
09:03 | 2026-07-02
تراجع مستمر.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
22.5%
04:00 | 2026-07-02
تراجع مستمر.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
04:00 | 2026-07-02
الفيفا تحسم الجدل حول إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال
كأس العالم 2026
18.15%
04:24 | 2026-07-03
الفيفا تحسم الجدل حول إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال
04:24 | 2026-07-03
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
اخترنا لك
الذهب يسجل مكاسب في 5 أسابيع
04:18 | 2026-07-03
اكتمال أول عملية تمويل دولية لمشروع تابع للقطاع الخاص العراقي
14:16 | 2026-07-02
استئناف شحنات الدولار.. هل هو بداية لفتح واشنطن صفحة جديدة مع العراق؟
06:42 | 2026-07-02
مصرف الرشيد يعلن صرف الفوائد المالية لهذه الفئة
06:15 | 2026-07-02
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الذهب في العراق
04:49 | 2026-07-02
تراجع مستمر.. انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق
04:00 | 2026-07-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.