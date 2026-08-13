عالميا.. الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4433.62 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن قفز بنحو واحد بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو 2026.⁠كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم المقبل بنسبة 0.6% أيضا إلى 4493 دولارا للأونصة.ومن المرجح ألا يشعر صناع السياسات في بحاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهرا حتى يوليو 2026، مقارنة مع 3.5% في يونيو 2026، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التي جاءت متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة ‌لـ"سي إم إي" ⁠فإن المتعاملين لا يتوقعون حاليا سوى بنسبة 40% أن يرفع الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر 2026، انخفاضا من نحو 54 بالمئة قبل أسبوع.