بعد تحقيق قفزة قياسية في الأرباح.. DNO تسعى لاستعادة إنتاجها في كردستان

وأوضحت الشركة، في تقريرها المالي الممتد للربع الثاني، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالربع الأول. وأكدت أن زيادة الإنتاج في حقول إلى جانب مبيعات النفط بأسعار عالمية مرتفعة عوّضت بالكامل تأثير التوقف المؤقت للإنتاج في إقليم كوردستان؛ حيث ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 55% لتصل إلى 439 مليون دولار، بينما قفز صافي الأرباح بنسبة 65% ليصل إلى 83 مليون دولار.وبلغ متوسط إنتاج الشركة اليومي الإجمالي 88,400 برميل نفط، منها 84,900 برميل أُنتجت من حقول بحر الشمال، مقابل 300 برميل يومياً فقط من خلال الربع المالي الثاني.وبيّنت "DNO" أنها كانت قد أوقفت عمليات الإنتاج والحفر في رخصة "طاوكي" أواخر شباط/فبراير الماضي كإجراء احترازي عقب الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد . إلا أنها استأنفت الإنتاج والتكرير في حائطي "طاوكي" و"فيشخابور" أواخر حزيران/يونيو ومنتصف تموز/يوليو الماضي للوصول مجدداً إلى معدلات الإنتاج السابقة.وأشارت الشركة إلى أنها تواصل بيع حصتها النفطية في السوق المحلية بإقليم كوردستان بأسعار تتراوح بين 35 إلى 39 دولاراً للبرميل لحين إعادة فتح أنابيب ومنافذ التصدير الرئيسية.وفي خطوة استثمارية بارزة، كشفت DNO عن تقديم عرض عقب ختام الربع الثاني لشراء كافة أسهم شركة "جينيل إنيرجي" (Genel Energy) بسعر 69 بنساً للسهم الواحد، وبزيادة قدرها 38% عن سعر إغلاق السهم في السوق المالية.