أسعار النفط ترتفع بعد تهديد امريكي جديد لإيران

وصعدت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 87.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى ⁠81.29 دولار للبرميل.وانخفض العقدان بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وتخليا عن جزء من المكاسب التي حققاها بعد ارتفاعات استمرت ست جلسات لخام برنت وخمس جلسات لخام غرب تكساس الوسيط، لكنهما لا يزالان يتجهان لمكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.وقالت أمس الخميس إنها يمكن أن تواصل الحصار البحري على إلى أجل غير مسمى، وستصعد الضغوط الاقتصادية على في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.وقال الأمريكي سكوت بيسنت ‌في ⁠مقابلة تلفزيونية "ترقبوا مزيدا من الإعلانات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".وتأتي أحدث التهديدات الأمريكية في الوقت الذي تواصل فيه إيران فرض قيود على حركة المرور عبر ، الذي ⁠كان يمر عبره 20 بالمئة من النفط العالمي قبل الصراع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب لا تحظى ⁠بشعبية في الداخل.ونقلت شبه الرسمية عن حسين طيب القائد المعين حديثا لقوات الباسيج الإيرانية شبه العسكرية القول إن المضيق "يخضع لإدارة وسيطرة ⁠الجمهورية الإسلامية".وأفادت بأن ناقلتين تابعتين لشركة بترول الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما المضيق مساء أمس الخميس. ونددت حكومة الإمارات بما وصفته "بالهجوم الإيراني العدواني".