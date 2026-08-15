الدولار يختتم تعاملات السبت مستقراً في بغداد ومرتفعاً بأربيل

تنشر ، أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، في أسواق واربيل، عند إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.





سعر البيع: 153500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153150 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153050 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 153500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153150 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 153050 ديناراً مقابل 100 دولار.