وسط ارتفاع النفط.. العقود الآجلة الأميركية تستقر قرب مستويات قياسية

وساهم تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة وقوة أرباح الشركات في وضع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب لهما منذ أوائل أبريل (نيسان)، وفق رويترزوتراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع، بعدما ساهم تباطؤ التضخم الاستهلاكي في تهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار.لكن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط حدّ من تحسن المعنويات، ودفع أسعار إلى الارتفاع يوم الجمعة.وقالت إنها قد تبقي على الحصار البحري المفروض على إلى أجل غير مسمى، وتكثف الضغوط الاقتصادية على ، في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.وبحلول الساعة 6:07 صباحاً بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو 64 نقطة، أو 0.12 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.75 نقطة، أو 0.07 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر 100 بمقدار 54.25 نقطة، أو 0.18 في المائة.وتراجع سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 5.4 في المائة، رغم توقع الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية تحقيق إيرادات في الربع الرابع تتجاوز تقديرات . وكان السهم قد ارتفع إلى أكثر من مثلي قيمته منذ بداية العام.في المقابل، قفز سهم بنسبة 12.4 في المائة بعد اختيار الشركة للانضمام إلى اعتباراً من 18 أغسطس (آب).وارتفعت أسهم الفئة أ لشركة كورب بنسبة 2.1 في المائة، بعدما رفعت جيه بي تصنيف الشركة الإعلامية من محايد إلى زيادة الوزن.كما ارتفعت أسهم بعض الشركات المصنعة للطائرات المسيرة، بعدما قال الرئيس ترمب في وقت متأخر من الخميس إنه سيفرض رسوماً جمركية على واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها.وقفز سهم ريد كات بنسبة 7.1 في المائة، بينما ارتفع سهم أن يوجوال ماشينز بنسبة 13 في المائة، وصعد سهم إيروفايرونمنت بنسبة 3 في المائة.وسجلت أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو مكاسب طفيفة، إذ ارتفع سهما إنفيديا وألفابت بنحو 0.3 في المائة لكل منهما.وقال رئيس في شيكاغو، أوستن غولسبي، في وقت متأخر من الخميس، إن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة أفضل قليلاً، معرباً عن أمله في استمرار تحسن التضخم مع انحسار تأثير الرسوم وارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران.كما تترقب الأسواق تصريحات رئيسة بنك المؤقتة في أتلانتا، شيريل فينابل، في وقت لاحق من اليوم.