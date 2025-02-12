"قمر الثلج" ظاهرة نادرة تُزيّن السماء وتُعيد تشكيل الأقدار!

في يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، يشهد العالم حدثًا فلكيًا مثيرًا للاهتمام يتمثل في اكتمال القمر في . ويُعتبر هذا الاكتمال الثاني لهذا العام، حيث يظهر القمر في أبهى صوره، ملقيًا بظلاله على الأحداث الفلكية طاقةً قويةً وتأثيراتٍ متنوعة، خاصةً مواليد الأبراج النارية والهوائية.



فما هي هذه الظاهرة؟ وكيف ستؤثّر على الابراج؟





"قمر الثلج"... ظاهرة فلكية كلّ 10 سنوات



في يوم الاربعاء 12 شباط، ستتزين السماء بظاهرة فلكية تعرف باسم «قمر الثلج»، والتي تحدث عندما يصل القمر إلى مرحلة الاكتمال ويصبح بدرًا كامل الاستدارة، وذلك نتيجة لمواجهته الشمس. كما وتصل نسبة سطوعه إلى 100%. وتجدر هذه الاشارة إلى انّ هذه الظاهرة تحدث مرّة كلّ 10 سنوات بحسب موقع “Newsweek” المتخصص في رصد تلك الظواهر.



طاقة القمر في .. بين التحديات والفرص

برج الأسد، الذي يُعد أحد الأبراج النارية، يُضفي على هذا الاكتمال طاقةً قويةً ومفعمةً بالحيوية. ومع ذلك، فإن هذه الطاقة قد تشكل بعض التحديات لمواليد الأبراج الثابتة مثل الثور والعقرب والدلو، حيث قد يشعرون بضغوط أو توترات ناتجة عن التغيرات المفاجئة. لكن في المقابل، تمنح هذه الطاقة القوية فرصًا لفتح آفاق جديدة وتحقيق إنجازات كبيرة، خاصةً لمن يستغلونها بشكل إيجابي.



تأثيرات اكتمال القمر على الأبراج

يُعتبر اكتمال القمر في الأسد فرصةً مثاليةً لتوضيح الأمور الغامضة ووضع حدًّا للفصول المغلقة في حياتنا. قد يشهد البعض بدايات جديدة أو تحولات إيجابية في مساراتهم الشخصية أو المهنية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على الأبراج التالية:

• الحمل: قد يشعر مواليد الحمل بدفعة قوية من الطاقة تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

• الجوزاء والميزان: قد يحصلون على فرص لتعزيز علاقاتهم الاجتماعية وتحقيق التوازن في حياتهم.

• القوس: قد يشهدون تقدمًا ملحوظًا في مشاريعهم الشخصية أو المهنية.





تحديات عالمية محتملة



على الصعيد العالمي، يتزامن اكتمال القمر في الأسد مع مربعات فلكية معاكسة، حيث يواجه القمر المكتمل أورانوس في برج الثور، بالإضافة إلى مربعات مع الكواكب المجتمعة في برج الدلو، مثل الشمس وبلوتون وعطارد. هذه التكوينات الفلكية قد تؤدي إلى ضغوط عالمية، مثل تقلبات في الأسواق المالية أو إنذارات بحدوث كوارث طبيعية كالزلازل. لذلك، يُنصح بالحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.