حظك اليوم: حماس في العمل ومفاجآت عاطفية تعزز الاستقرار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويتوج بكأس السوبر الأوروبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573016-639222102655042078.webp
حظك اليوم: حماس في العمل ومفاجآت عاطفية تعزز الاستقرار
أخبار الأبراج
2026-08-12 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
24 شوهد
تحمل توقعات الأبراج ليوم 12 آب أجواء متباينة بين الحماس والإنجاز على الصعيد المهني، ومواقف عاطفية تحتاج إلى الصبر وحسن التعامل. أما صحياً، فتبرز أهمية إعطاء
الصحة
أولوية والابتعاد عن الضغوط والمخاطر.
برج الحمل
مهنياً: يلاحظ المحيطون بك الجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك في العمل، وهو ما لن يذهب سدىً وسيعود عليك بنتائج إيجابية.
عاطفياً: يفاجئك الحبيب بمواقف مميزة ويحاول كسب رضاك، فتبادله الاهتمام في ظل أجواء من الطمأنينة والمرح.
صحياً: تدرك أهمية جعل صحتك في مقدمة اهتماماتك، لتتمكن من الحفاظ على نشاطك وسلامتك.
برج الثور
مهنياً: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة، ويدفعك إلى الإقبال على العمل بشغف وثقة أكبر.
عاطفياً: لا تهدر وقتك في علاقة لا تشعرك بالراحة أو لا تحمل مقومات الاستمرار، وابحث عما يمنحك الاستقرار.
صحياً: ابتعد عن المخاطر وتجنب استفزاز الأحداث أو الدخول في مواقف تثير غضب محيطك المهني.
برج الجوزاء
مهنياً: تشارك الآخرين في قراراتك، ولا سيما تلك الحساسة المرتبطة بمشاريعك المستقبلية، ما يساعدك على اتخاذ خيارات أكثر توازناً.
عاطفياً: قد تدهشك بعض تصرفات الحبيب، لكنك تتحلى بالصبر أملاً في تحسن الأوضاع بينكما.
صحياً: تشعر بالتعب نتيجة الضغوط المتراكمة، وقد يكون تخفيف ساعات العمل فرصة مناسبة لاستعادة طاقتك.
برج السرطان
مهنياً: يطرح هذا اليوم قضية مهمة في العمل تستدعي نقاشاً مطولاً للوصول إلى النتائج المناسبة.
عاطفياً: تسير الأمور كما ترغب، ولا تواجه تأخيراً من الشريك في القرارات التي تسعيان إلى حسمها.
صحياً: اهتم بتحسين لياقتك والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن أن تكون السباحة خياراً مناسباً لنشاطك البدني.
برج الأسد
مهنياً: تصل إلى قناعة جديدة بشأن قدراتك، وتبرز كفاءتك بشكل يجعلك محط اهتمام وتقدير في محيط العمل.
عاطفياً: تجنب إشراك الحبيب في تفاصيل مشكلاتك المهنية، حتى لا تنعكس الضغوط العملية سلباً على العلاقة.
صحياً: لا تجعل انشغالك بالعمل والعاطفة يطغى على اهتمامك بصحتك، فهي تحتاج إلى العناية والمتابعة أيضاً.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حظك اليوم: الاستقرار العاطفي حاضر… لكن الحذر مطلوب مهنياً
01:38 | 2026-05-20
توقعات الأبراج ليوم 13 تموز 2026.. فرص مهنية ومفاجآت عاطفية لهذه الأبراج الخمسة
11:54 | 2026-07-13
الأبراج اليوم: منافسة قوية وتقلبات عاطفية مؤقتة
13:38 | 2026-05-27
خبراء يشيدون بتولي زيد حوشي رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب: خبرات ميدانية تعزز الأمن والاستقرار
14:45 | 2026-07-22
الابراج اليومية
توقعات 2026
السومرية
جاكلين عقيقي
ابراج
ابراج 2026
فلك
اسرار الأبراج
الابراج
ابراج سنة 2026
برج السرطان
برج الجوزاء
برج الأسد
برج الثور
السرطان
ﻹعادة
الصحة
مشاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
محليات
41.95%
09:52 | 2026-08-11
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
09:52 | 2026-08-11
تصريح حكومي جديد بشان رواتب الموظفين
محليات
27.53%
10:53 | 2026-08-12
تصريح حكومي جديد بشان رواتب الموظفين
10:53 | 2026-08-12
رغم العطلة.. أسعار الدولار تنخفض
اقتصاد
15.44%
09:35 | 2026-08-12
رغم العطلة.. أسعار الدولار تنخفض
09:35 | 2026-08-12
بارزاني يكشف عن رسالة إيرانية بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة
سياسة
15.08%
04:51 | 2026-08-12
بارزاني يكشف عن رسالة إيرانية بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة
04:51 | 2026-08-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
ايام زمان 12-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
ايام زمان 12-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
ايام زمان 12-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-12
صباحكم أحلى مع سلمى
ايام زمان 12-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
اخترنا لك
13 آب: خطوات مهنية واعدة وتغيّرات عاطفية تحتاج إلى هدوء
01:28 | 2026-08-13
أسبوع ذهبي في عالم الفلك.. انفراجات مالية وعاطفية وأحد الأبراج يتربع على عرش الحظ
01:00 | 2026-07-25
حظك اليوم: فرص مهنية جديدة ودعوات لضبط الانفعالات
02:03 | 2026-07-23
حظك اليوم: تحديات تتطلب صبر ومراجعة دقيقة للقرارات
01:27 | 2026-07-18
16 تموز: قرارات مصيرية وضغوط مهنية تحتاج إلى الحكمة
01:28 | 2026-07-16
توقعات الأبراج ليوم 13 تموز 2026.. فرص مهنية ومفاجآت عاطفية لهذه الأبراج الخمسة
11:54 | 2026-07-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.