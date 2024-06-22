حاملة الطائرات الأمريكية تغادر البحر الأحمر

وقالت الشبكة نقلا عن بيان من الجيش الأمريكي: "أمرت القيادة حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، التي قادت العمليات الأمريكية ضد الحوثيين، بالعودة إلى الوطن".وكانت حاملة الطائرات الأمريكية تنشط بالقرب من سواحل اليمن منذ نحو ثمانية أشهر، وسيتم استبدالها بحاملة الطائرات "تيودور روزفلت" التي تعمل بالطاقة النووية، والتي غادرت سان دييغو.وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ، وإصابة سفينة بشكل مباشر في بحر العرب.