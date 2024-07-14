هل ستنتهي العمليات العسكرية في شمال العراق؟ تعليق مفاجئ من اردوغان

السومرية نيوز – دولي

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن قرب نهاية العملية العسكرية في شمال العراق، فيما أشاد بتعاون الحكومة العراقية لمكافحة حزب العمال الكردستاني.

وقال اردوغان في تصريح صحفي "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.

واضاف "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا"، مؤكدا عزمه "القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا".

وأشاد بتعاون الحكومة العراقية مع بلاده في مكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني".

وتابع "بعد زيارتنا العراق، رأينا لأول مرة أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ملموسة في الميدان فيما يتعلق بمكافحة حزب العمال"، لافتا الى ان "هذا الوضع ليس كافياً بالنسبة لنا، لكنه يبعث على الارتياح. ففي نهاية المطاف، هناك تقدم في العملية".

وجدد أردوغان تحذيراته لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية بخصوص علاقته مع الحزب المحظور، وقال: "ما لم تنأَ إدارة السليمانية بنفسها عن الحزب، فلن يكون هناك أي تغيير في موقفنا. وسيستمر الحظر المفروض على المجال الجوي هناك".