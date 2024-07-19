ماسك يغرد بتهكم على توقف أنظمة الحوسبة العالمية

السومرية نيوز – دولي

غرد رئيس شركة "تيسلا" ومنصة X، إيلون ماسك، بتهكم على توقف أنظمة الحوسبة العالمية.

ونشر ماسك على حسابه الرسمي صورة لشخص مستلقي يمثل منصته X وهو ينظر الى مئات المواطنين القلقين والذين يمثلون مايكروسوفت في إشارة الى تعرض نظامها لخلل تقني اوقفت مجال الخدمات للعديد من الدول في مختلف القطاعات.