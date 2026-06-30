نائب ترامب يتحدث عن خيارين بشأن إيران

كشف نائب الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، الثلاثاء، عن خيارين أمام بلاده بشأن ، فيما أكد ضرورة التحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش.

وقال فانس في كلمة له، "المحادثات الفنية مع مبنية على المفاوضات التي أجريناها من قبل"، مضيفا "الرئيس يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها".

ولفت الى أنه "يجب أن نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة"، مردفا "الرئيس ترامب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور".

وتابع فانس "أمامنا خياران إما السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها أو تثبيت المكاسب التي حققناها"، معتبرا "لا يزال هناك قدر من عدم اليقين ولا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون".

وفي ليلة 18 حزيران الحالي، وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 شباط، كما تحدد المذكرة جدولا زمنيا لموعد رفع الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في .