أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها في كابل

وقال متقي وفق صحيفة " تايمز": "نعتقد أن فصل الحرب انتهى، والآن نريد علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وفصلا جديدا من التعامل الفعال".وأضاف أن بإمكان "إعادة فتح السفارة والحفاظ على الحضور الدبلوماسي والاستثمار".يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من في عام 2021، وأنهت حضورها في أفغانستان المستمر منذ 20 عاما.وبموازاة الانسحاب الأمريكي سيطرت حركة " " على كابول في أغسطس من ذلك العام، وفي وقت لاحق قامت بتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.