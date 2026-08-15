إعلام أمريكي: حرب الاستنزاف بين واشنطن وطهران تدخل مرحلة الجمود

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن وإيران أصبحتا منخرطتين في حرب طويلة الأمد، لا يستطيع أي من الطرفين فيها تحقيق نصر حاسم، وليس لديهما مسار واضح لإنهاء النزاع.

ووفقا لتقييم الوكالة، فإن الصراع يتطور في دورات متكررة من العمليات القتالية، حيث لا تستطيع أي من الدولتين تأمين تفوق حاسم، ولا تظهر حتى الآن علامات قليلة على انتهاء النزاع قريبا.

وتعتقد "بلومبرغ" أنه حتى المفاوضات من غير المرجح أن تقضي لفترة طويلة على التناقضات الأساسية بين الجانبين، مما يبقي احتمال تجدد القتال قائما.



وترى الوكالة أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار النزاع بكثافة منخفضة نسبيا، مع انقطاعه بشكل دوري بهدنة غير مستقرة تليها موجات جديدة من الضربات.



وفي الوقت نفسه، قد تتكرر عمليات إغلاق ، ولا تظهر حتى الآن رؤية واضحة لتسوية نهائية، مما يعكس حالة من الجمود الاستراتيجي بين الطرفين.



وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي أن تسيطر على مضيق هرمز وتعهد بالحفاظ على هذا الوضع، في تناقض مع تصريحات إيرانية تؤكد أن هي المسيطرة على المضيق.