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قطر تكشف حقيقة احتجاز طيارين إيرانيين
دوليات
2026-08-15 | 15:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
436 شوهد
نفى المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية القطرية
،
ماجد محمد الأنصاري
، الادعاءات المتداولة حول احتجاز طيارين إيرانيين، واصفا إياها بـ"المضللة".
وأعرب
الأنصاري
عن استغرابه توقيت الادعاءات بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.
وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي، أن الطيارين المعنيين كانوا قد خرقوا الأجواء القطرية، وتم التواصل معهم وفق قواعد الاشتباك، لكن دون دون إجابة، مما استدعى اتخاذ إجراءات دفاعية عن الأراضي القطرية وفق أحكام القانون الدولي، وهو ما جرى إيضاحه سابقا عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ القطرية، ذات الكفاءة العالمية، قامت بواجبها في البحث عن رفات الطيارين، مشيرا الى أن
الدوحة
تواصلت مع
طهران
لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عُثر عليه، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وكشف الأنصاري أن
قطر
وجهت دعوة للجانب الإيراني، في أبريل الماضي، لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الطرف الإيراني لم يستجب لها حتى الآن، حسب قوله.
وكانت
إيران
أعلنت، اليوم السبت، أن قطر تحتجز ثلاثة طيارين إيرانيين منذ نحو ستة أشهر، مطالبة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بالتدخل للكشف عن أوضاعهم والإفراج عنهم.
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