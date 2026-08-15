قطر تكشف حقيقة احتجاز طيارين إيرانيين

وأعرب عن استغرابه توقيت الادعاءات بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي، أن الطيارين المعنيين كانوا قد خرقوا الأجواء القطرية، وتم التواصل معهم وفق قواعد الاشتباك، لكن دون دون إجابة، مما استدعى اتخاذ إجراءات دفاعية عن الأراضي القطرية وفق أحكام القانون الدولي، وهو ما جرى إيضاحه سابقا عبر القنوات الرسمية.وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ القطرية، ذات الكفاءة العالمية، قامت بواجبها في البحث عن رفات الطيارين، مشيرا الى أن تواصلت مع لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عُثر عليه، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.وكشف الأنصاري أن وجهت دعوة للجانب الإيراني، في أبريل الماضي، لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الطرف الإيراني لم يستجب لها حتى الآن، حسب قوله.