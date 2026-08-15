اليمن.. ميناء المخا يعلّق عملياته بعد هجمات صاروخية

وأوضح مدير ، خلال مؤتمر صحفي، أن الهجمات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، فضلا عن أضرار وخسائر مادية تقدر بنحو 16 مليون دولار.ويقع ميناء المخا قرب ، على ساحل البحر الأحمر، وتسيطر عليه قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتقل قدرته الاستيعابية في مجال الشحن عن ميناءي عدن والحديدة، وهما الميناءان الرئيسيان في .وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن الحوثيين أطلقوا ستة صواريخ باليستية باتجاه ميناء المخا، ما أدى، وفق روايتها، إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل واستهداف منشآت مدنية واقتصادية وبحرية.في المقابل، قال الحوثيون إن هجماتهم استهدفت ما وصفوه بتحشيدات وأسلحة، إلى جانب سفن حربية تابعة للقوات المدعومة من في المخا.ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا على خلفية الحرب الأمريكية على ، وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات الإقليمية إلى تجدد الصراع على نطاق واسع في اليمن.