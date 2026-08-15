إيران وعُمان تتوصلان لاتفاق بشأن خريطة الملاحة في مضيق هرمز

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، إن المباحثات بين البلدين شهدت خلال الأسابيع الماضية تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى ضمان العبور الآمن للسفن مع الحفاظ على سيادة وحقوق البلدين.وأضاف أن بعض البنود لا تزال قيد البحث، بما في ذلك صياغة بيان مشترك بين ومسقط، فيما تتواصل الاتصالات والزيارات بين الجانبين تمهيداً للإعلان الرسمي عن الاتفاق بصيغته النهائية.وأوضح بقائي أن المفاوضات بدأت قبل نحو شهرين أو ثلاثة، بمشاركة جهات إيرانية معنية، بينها القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية.وأكد أن التفاهم بين وعُمان يمثل اتفاقاً مستقلاً بين دولتين ساحليتين لتنظيم الملاحة في المضيق، فيما ربط استعادة الأمن فيه بعوامل أخرى، متهماً بالتسبب في جزء من التوترات القائمة.