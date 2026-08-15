البيت الأبيض يدق ناقوس الخطر: احتيال جمركي يهدد أميركا بخسائر 100 مليار دولار سنوياً

وأوضح التقرير أن شركات ومصدرين، خصوصاً من دول تواجه رسوماً مرتفعة مثل ، يلجأون إلى إعادة تغليف السلع أو تغيير الوثائق وبلد المنشأ وإجراء عمليات تصنيع بسيطة، بهدف تجنب الرسوم الأميركية المستحقة.وقدّرت خمسة نماذج لحجم عمليات إعادة الشحن غير القانونية المحتملة بين 40 و303 مليارات دولار سنوياً، فيما بلغ التقدير المركزي نحو 75 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط قد يؤدي، وفق السيناريو المركزي، إلى فقدان نحو 450 ألف وظيفة، وخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 113 و150 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن خسائر في الإيرادات الفيدرالية تتراوح بين 19 و26 مليار دولار.