حزب الله: التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين يؤكدان خطورة المرحلة

وقال الحزب في البيان، إن القصف أدى إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 12 آخرين، معتبراً أن الاستهداف يمثل تصعيداً ضد المدنيين.وأضاف أن توسيع نطاق المناطق المستهدفة يعكس توجهاً إسرائيلياً نحو تصعيد الحرب، محملاً الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية "التمادي في العدوان وانتهاك سيادة ".ودعا الحزب السلطات إلى مراجعة سياساتها تجاه التطورات الأمنية، وانتقد استمرار المفاوضات المباشرة مع ، معتبراً أن الرهان على الوساطة والضمانات الأميركية لن يحفظ سيادة لبنان وحقوقه.