هجوم على سفينة إماراتية في مضيق هرمز

ذكرت الرسمية أن (أدنوك) قالت إن إحدى سفنها تعرضت لهجوم ‌أثناء عبورها .وأضافت الوكالة نقلا عن أدنوك أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأن الوضع الآن تحت السيطرة.