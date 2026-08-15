رئيس الوزراء اللبناني ردا على إسرائيل: قتلى الغارات ليسوا بنية تحتية عسكرية

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رد اللبناني ، اليوم السبت، على التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، فيما اكد ان شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية والأطفال والنساء ليسوا كذلك.





وقال سلام في تصريحات: " التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار".



وتابع، ان " التعامل مع أي بنى عسكرية مسؤولية الدولة حصرا ولا يمنح حق استباحة أراضينا"، داعيا " إسرائيل وقف التصعيد الفوري على البلدات الجنوبية".