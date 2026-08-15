عراقجي: المحادثات مع عُمان منفصلة عن وقف إطلاق النار مع واشنطن

ونقلت عن عراقجي قوله: المحادثات مع عُمان مستمرة، لكن هذه محادثات منفصلة تمامًا وتركز على تحديد الممرات البحرية للسفن عبر الممر المائي الاستراتيجي. المناقشات منفصلة عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع .ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "مناقشة فنية تتعلق بتحديد الممرات البحرية لحركة السفن في ".وقال: "هذا عمل فني يجري بين خبراء من البلدين، والقوات المسلحة تشارك فيه أيضا. على كل الأحوال، هم أصحاب الرأي الرئيسيون في هذه المسألة".