أزمة تحرش.. ماذا حصل في حفل محمد رمضان؟

وأحيا مساء الجمعة حفله الغنائي على مسرح جولف بورتو بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، ضمن موسم الحفلات الصيفية إلا أن الأجواء الاحتفالية سرعان ما شهدت حالة من الارتباك في منطقة الجمهور، بعدما ظهرت فتيات وهن يحاولن الخروج من بين الحشود وسط صراخ وبكاء واستغاثات.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل أفراد الأمن لإنقاذ عدد من الفتيات وإخراجهن من منطقة التكدس، فيما أظهرت مقاطع أخرى تعرض فتيات إلى مضايقات وتحرش داخل الحشود، بينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد عدد الحالات أو طبيعة الوقائع على نحو تفصيلي.ولم تتوقف الأزمة عند حدود الحشود إذ دفع الاضطراب الذي شهدته منطقة الجمهور محمد رمضان إلى إيقاف فقرات الحفل مؤقتا، ومطالبة أفراد الأمن بالتدخل لإعادة السيطرة على الموقف وحماية الحاضرين، قبل أن يستأنف الحفل بعد احتواء حالة .وأثارت الواقعة تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي في بشأن إجراءات تأمين الحفلات الجماهيرية الكبرى، خصوصا تلك التي تشهد تجمع آلاف الأشخاص في مساحات محدودة، ومدى قدرة شركات التنظيم والأمن الخاص على منع التكدس والتعامل الفوري مع حالات التحرش أو الاعتداء والمضايقات.وبعد الحفل وجه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره دعا خلالها الشباب إلى الحفاظ على سلامة الفتيات، قائلا: " من كل جدع يحافظ على سلامة كل بنت ويقول لصاحبه في غيابه: أختك أمانة في رقبتي"، في رسالة جاءت بعد المشاهد التي أثارت الجدل خلال الحفل.وقدم محمد رمضان خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، من بينها "نمبر وان"، " " و "رايحين نسهر"، "إنساي"، "ثابت" و "الملك" و "فيرساتشي" و " "، إلى جانب عدد من أعماله التي حققت انتشار واسع خلال السنوات الماضية.