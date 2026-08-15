خطأ نادر كاد يودي بحياة العشرات من المواطنين

وسارع المراقب إلى اتخاذ إجراءات لتجنب الالتباس والحفاظ على مسافة آمنة بينهما.ويُظهر تسجيل صوتي للحادثة، التي وقعت بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، كيف توصل المراقب إلى حل لضمان الفصل الآمن بين الطائرتين اللتين كانتا تحملان رمز النداء نفسه "أمريكان 2482"، إذ كانت إحداهما تصل من شيكاغو بعد وقت قصير من إقلاع الأخرى من فينيكس.وقال المراقب، بعد أن أقلعت الطائرة المغادرة المنطقة بأمان: "أعمل في مراقبة الحركة الجوية منذ 25 عاماً، ولم أرَ طائرتين تقتربان بهذا الشكل وهما تحملان رمز النداء نفسه. هذا أمر مذهل للغاية".ولو اعتقد الطياران أن المراقب يوجه كليهما إلى التحليق على الارتفاع نفسه أثناء اقترابهما من بعضهما، لكان من الممكن أن يحدث تصادم، لذلك كان من الضروري أن يعرف كل منهما أي طائرة كان المراقب يخاطب.وأبقى المراقب الطائرة القادمة على ارتفاع آمن فوق الطائرة المغادرة، حتى مع تقاطع مساريهما، كما تأكد من أن طاقمي الطائرتين شاهدا بعضهما بعضا عندما كانتا لا تزالان على بعد أميال من بعضهما.ووجّه أيضا الطائرة المغادرة إلى عدم الارتفاع أكثر من اللازم، لضمان استمرار وجود مسافة آمنة بينهما.وبعد مرور الطائرتين بسلام، أشاد قائد الطائرة القادمة بأداء المراقب قائلا: "عمل رائع".ورد المراقب: "كان يمكن أن تكون ، لكنني سعيد لأن الأمور سارت على ما يرام".وقال خبير سلامة الطيران ستيف أرويو إنه من المرجح أن يكون مركز عمليات الشركة قد أخفق في اكتشاف أن الطائرتين ستكونان في الجو في الوقت نفسه وتحملان رقم الرحلة ذاته، وذلك عندما وافق موظفو الإرسال والطيارون على خطتي الرحلتين.وأوضح أرويو، الذي عمل في شركة " إيرلاينز" 4 عقود، أن مثل هذه الحالات نادرة للغاية، مضيفاً: "يمكن أن يحدث خطأ، وهذا لا ينبغي أن يحدث، لكن من الجيد أن نرى أن النظام قادر على التعامل معه وأن لدينا كل هذه الضمانات".وقالت وشركة "أمريكان إيرلاينز" إنهما ستجريان تحقيقاً لمعرفة كيفية وقوع الخطأ، مؤكدتين أن جميع الركاب وأفراد الطاقم ظلوا آمنين.