وفاة أمين عام رئاسة الجمهورية المصرية

ونعى عدد من زملاء العقيد الراحل، مشيدين بحسن أخلاقه وطبيعة تعامله مع زملائه، واصفين إياه بأنه كان يتمتع ببشاشة الوجه وطيب المعاملة، وترك أثرا طيبا لدى من تعاملوا معه.وأشار نعي زملائه إلى أن رحيله جاء بصورة مفاجئة، مستعيدين عددا من المواقف والذكريات التي جمعت الراحل بزملائه ورفاقه، مؤكدين أن ذكراه ستظل حاضرة بينهم.