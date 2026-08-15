قتلى وجرحى بتصعيد عسكري إسرائيلي واشتباكات مع حزب الله في لبنان

وذكرت وسائل إعلامية ان "6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان اخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية".وأوضحت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم السبت سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقا، رافقها تحليق مكثف للطائرات، وتنفيذ غارات وهمية، وإلقاء بالونات حرارية".وتابعت أن "المروحيات الإسرائيلية نفذت عمليات تمشيط باتجاه مرتفعات علي الطاهر، فيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوقا لقصف مدفعي كثيف شمل استخدام قذائف الفوسفور"، مشيرا إلى "اندلاع اشتباكات بين مقاتلي والجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر".من جهة أخرى، وثقت مقاطع مصورة قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة "عيتا الجبل" في قضاء بجنوب .