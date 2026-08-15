إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

– دولي

ذكرت ، ‌اليوم السبت، إن سفينة شحن للبضائع السائبة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول ⁠في أمس الجمعة، مما أدى إلى إصابة في هيكلها.

وأوضحت الهيئة أن "أفراد الطاقم بخير، مشيرة ‌إلى ⁠أنه لم ترد تقارير عن تقييم للأضرار، كما أن ⁠التأثير البيئي لا يزال غير معروف".

