الديوان الملكي الأردني يعلن ولادة توأم للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وجاء في الإعلان: "يسر أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما".وشارك الأمير ، ولي ، خبر الفرحة عبر حسابه على "إنستغرام"، مباركا لشقيقته وصهره، وكتب: "الحمدلله على عظيم النعمة وتمام الفضل".وكانت رانيا قد أعلنت حمل ابنتها الأميرة إيمان في يوليو الماضي، عبر صورة عائلية نشرتها على إنستغرام، علّقت عليها: "فرحة جديدة بالطريق... لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة رح تصير الأخت الكبيرة".وتزوجت الأميرة إيمان من جميل ألكسندر ترميوتس في مارس 2023، ورزقا بابنتهما الأولى أمينة في 16 فبراير 2025.