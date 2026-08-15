5 دول أوروبية تفتح أبوابها للعرب بهدف الهجرة

وتطرح دول ومناطق مختلفة خلال عام 2026 برامج جديدة لجذب سكان جدد إلى القرى والمناطق الريفية والجزر التي تعاني تراجع أعداد السكان، من خلال منح مالية ومساعدات لتجديد المنازل ودعم العاملين عن بُعد وتمويل المشروعات الناشئة.وتأتي هذه المبادرات في إطار محاولات مواجهة تراجع أعداد السكان في بعض المناطق، وإعادة استخدام المنازل الشاغرة، وتنشيط الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الخدمات والمجتمعات الصغيرة... منحة تصل إلى 15 ألف يوروتقدم مناطق في إيطاليا حوافز مالية بهدف مواجهة ظاهرة هجرة السكان من القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى.وفي جزيرة سردينيا، تتيح القواعد الخاصة بمكافحة انخفاض عدد السكان مساهمات غير مستردة لشراء أو المسكن الأول في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، وتصل المساهمة إلى 50% من النفقات وبحد أقصى 15 ألف يورو للمستفيد والأسرة، مع إمكانية نقل محل الإقامة إلى البلدية خلال مدة تصل إلى 18 شهرا وفق شروط البرنامج، كما تظهر في 2026 إعلانات محلية جديدة لتطبيق هذه الإجراءات في بعض البلديات.إيرلندا.. دعم يصل إلى 84 ألف يورو لتجديد العقاراتوتقدم إيرلندا نموذجا آخر من خلال سياسة "جزرنا الحية"، التي أطلقتها الحكومة لدعم المجتمعات الموجودة في الجزر الواقعة قبالة السواحل الإيرلندية. وتستهدف السياسة، الممتدة لـ 10 سنوات، رفع أعداد السكان في الجزر وتنويع اقتصادها وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.وتوفر الحكومة دعمًا لتجديد العقارات الشاغرة يصل إلى 60 ألف يورو، بينما يمكن أن يصل الدعم إلى 84 ألف يورو للعقارات المهجورة، نتيجة زيادة قدرها 20% مراعاة لارتفاع تكاليف البناء في الجزر. وتشمل السياسة نحو 30 جزيرة تتمتع بسكان دائمين، وتعمل الحكومة على دعم السكن والبنية الأساسية وخدمات والاتصالات والعمل عن بعد.إسبانيا.. دعم للعاملين عن بعد في إكستريمادوراتقدم منطقة إكستريمادورا حوافز تستهدف جذب العاملين عن بعد إلى المنطقة، في محاولة لتنشيط المدن والبلدات الصغيرة.وبحسب البرنامج المعلن من حكومة إكستريمادورا، تتراوح قيمة الدعم في أحد مساراته بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، ويحصل المستفيد على 10 آلاف يورو إذا انطبق عليه أحد المعايير المحددة، ومنها الإقامة في بلدة يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، بينما تبلغ قيمة الدعم 8 آلاف يورو في الحالات الأخرى المؤهلة. ويشترط البرنامج الإقامة والتسجيل في إكستريمادورا لمدة 24 شهرًا متصلة.وتوضح البيانات الرسمية أيضا أن المتقدم القادم من خارج إسبانيا مطالب بتقديم مستندات تثبت إقامته السابقة، بينما يحتاج العامل عن بعد إلى إثبات إمكانية أداء عمله من إكستريمادورا... حوافز مالية في قرية ألبينينارتبط اسم قرية ألبينين السويسرية ببرنامج دعم السكن والأسر، الذي يهدف إلى تشجيع الاستقرار في القرية الجبلية الصغيرة.وتوضح البلدية في لوائحها أن الدعم يرتبط بشروط صارمة، من بينها الاستثمار في مؤهل، والالتزام بالإقامة لمدة 10 سنوات، مع استرداد الدعم في حال بيع العقار أو مغادرة البلدية قبل انتهاء المدة المحددة. وتشير اللوائح إلى حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف .لكن هذه الحالة تختلف عن برامج الهجرة المباشرة، فالبلدية أوضحت صراحة أن الأجانب الذين لا يحملون تصريح الإقامة السويسري من الفئة المطلوبة لا يحق لهم الحصول على الدعم. كما تفرض سويسرا قواعد منفصلة على مواطني الدول خارج والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومن بينها مصر.تشيلي.. تمويل للمشروعات الناشئةتقدم تشيلي مسارا مختلفا للراغبين في الانتقال إليها، من خلال برنامج Start-Up Chile التابع للهيئة الحكومية CORFO، والذي يستهدف الشركات الناشئة القابلة للنمو.وفي أحدث جولة موثقة رسميا من CORFO، كانت برامج Start-Up Chile مفتوحة للشركات الناشئة من مختلف الجنسيات، وتقدم تمويلا دون الحصول على حصة ملكية في الشركة. وتتدرج البرامج بحسب مرحلة المشروع، إذ يقدم برنامج Build تمويلا بقيمة 15 مليون بيزو تشيلي، بينما يقدم Ignite نحو 30 مليون بيزو، ويصل دعم Growth إلى 75 مليون بيزو تشيلي.