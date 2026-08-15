ايران تستعد لقصف إسرائيل من جديد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي: "في آخر هجوم إسرائيلي وقع على الضاحية الجنوبية للعاصمة ، أوقفت المفاوضات وأعلنت أننا سنضرب الكيان الصهيوني الليلة، وإذا رد فسنضرب المنطقة بأكملها".وأضاف بقائي: "كانت النتيجة أنهم رفعوا الحصار في تلك الليلة نفسها، في حين كان من المقرر، وفقا للتفاهم، أن يُفتح بعد 30 يوما".وتابع المتحدث: "عندما نشر (الرئيس الأمريكي دونالد) تغريدة قال فيها إن الحصار ومضيق هرمز سيفتحان معا الليلة، أعلنتُ أنه إذا لم يتم تصحيح الادعاء الخاطئ بشأن ، فسننفذ الهجوم، واضطر ترامب إلى تصحيح منشوره. هذا النوع من التفاوض يعني الكفاح".إلى ذلك، كتب بقائي، في منشور له على منصة "إكس" أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه والمنطقة أصبحت "منفصلة عن الواقع" ومبنية على "الاعتماد المفرط على الأكاذيب".وقد استخدم بقائي اقتباسا من "الإخوة كارامازوف" للكاتب الروسي لوصف الوضع الذي تعتبره إيران أن تمر به، وجاء في الاقتباس: "الرجل الذي يكذب على نفسه ويصدق كذبه، ينتهي به المطاف إلى عدم قدرته على تمييز الحقيقة داخله أو حوله، وبالتالي يفقد كل احترام لنفسه وللآخرين".