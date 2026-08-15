واشنطن تُدخل النمسا واليونان على خط التفاوض لحل أزمة مضيق هرمز

وأوضحت الصحيفة أن أدخلت كلاً من واليونان ضمن مسار الاتصالات، سعياً لتوسيع التواصل مع أطراف قد تسهم في تخفيف موقف بعد تعثر جهود الوسطاء التقليديين.وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة؛ حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي بوزيرة خارجية النمسا بيتي ماينل رايزنجر في ، وتباحث هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريس، يعقب ذلك اتصالات مباشرة أجراها الوزيران الأوروبيان مع .وعلى الرغم من نفي الخارجية الأمريكية طلب نقل رسائل إلى طهران، إلا أنها أقرت بأن الملف الإيراني كان حاضراً وبقوة في تلك المباحثات.ويرى محللون أن اختيار النمسا يعود لاستضافتها مقر واحتضانها مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، بينما تمثل قوة بحرية امتلكت مصالح شحن واسعة في والبحر الأحمر، مما دفع وزير خارجيتها للتركيز على ملف حرية الملاحة.وتأتي هذه التحركات قبيل انتهاء المهلة الزمنية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والمحددة في 17 الجاري، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة تواجه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.