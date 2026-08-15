حقيقة اعلان ترامب مضيق هرمز أرضا أميركية

ونقلت صحيفة "وول " الأميركية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن أطلق هذا التصريح "على سبيل المزاح".والجمعة قال ترامب إنه سيعلن "قريبا" أرضا أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران.ويؤكد ترامب دائما أن الممر المائي الحيوي لإمدادات الذي أغلقته في بداية الحرب، يقع تحت السيطرة الأميركية، وهو ما تنفيه طهران.وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية ، قال ترامب ضاحكا: "بعد أن ننتهي من هزيمة التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا أميركية. هذا الأمر صحيح".وفي رد على ترامب، أكد نائب في منشور على منصة "إكس"، أن مضيق هرمز "كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا"، مضيفا أن هذا الممر "لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران".وشنت وإسرائيل الحرب في 28 شباط تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية.في المقابل، استهدفت طهران دولا في المنطقة وعرقلت الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، مما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.وقال ترامب أمام حشد من أنصاره وعناصر الشرطة: "نفرض الحصار (على موانئ إيران). لا تعبر أي سفينة إلا إذا أردنا لها ذلك".