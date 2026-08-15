إيران: احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية

ذكرت الاستخبارات الإيرانية أن تحقيقات أولية تكشف عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل مع عناصر داخل وخارج ، وإنشاء شبكات تجسسية.وأضافت الاستخبارات الإيرانية في بيان: " تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب بتوضيحات رسمية".وأوضحت الوزارة أنه، خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تبين وجود دبلوماسيين فرنسيين اثنين بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري.