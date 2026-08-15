بينها الردع.. الإمارات تحدد ثلاث خطوات للرد على استهداف السفن في هرمز

وشدد قرقاش، في منشور على منصة "إكس"، على أن الإمارات ستصون حقوقها في حرية الملاحة واستخدام وفقا للقانون الدولي، وستدافع عن سيادتها ومصالحها، مع مواصلة مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.وأضاف أن بلاده ستبذل كل جهد لتعزيز موقف خليجي موحد، باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في هذه الأزمة المستمرة.وجاء موقف قرقاش عقب إعلان "أدنوك"، اليوم الجمعة، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، في ثالث استهداف من نوعه خلال 24 ساعة.