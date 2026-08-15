إيران: قطر تحتجز 3 طيارين منذ 6 أشهر

وقال مسؤول لجنة البحث عن المفقودين في أركان القوات المسلحة الإيرانية، ، إن الطيارين وعبد المجيد دشتيان وعمران بهروشيان ما زالوا على قيد الحياة، مشيراً إلى أنهم أُسروا بعد تحطم طائراتهم من طراز "سوخوي-24" خلال عمليات جرت في مارس/ اذار الماضي.وأضاف، بحسب ، أن الطيارين محتجزون في سجون قطرية، ولا يُسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو المسؤولين الإيرانيين.ودعا زاده الصليب الأحمر إلى زيارة الطيارين والتحقق من أوضاعهم، مستنداً إلى ما قال إنها التزامات بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.