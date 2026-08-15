الولايات المتحدة.. إصابات بإطلاق نار في جامعة فيرجينيا وإغلاق الحرم

وذكرت الجامعة في بيان، أن الإصابات المسجلة لا تبدو خطيرة، فيما أشارت شرطة الجامعي إلى نقل عدد من الضحايا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج.وأضافت أن شرطة الحرم وشرطة مقاطعة تشيستيرفيلد تواصلان التحقيق في ملابسات الحادث، بينما لا تزال القوات الأمنية منتشرة في موقع إطلاق النار.