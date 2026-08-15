تلوث نفطي يطال 12 كم من سواحل عمان

أدى تسرب نفطي من ناقلة جانحة إلى تلوث نحو 12 كم من شواطئ منطقة رأس مدركة في ، فيما تمكنت فرق الطوارئ من منع التلوث من الوصول إلى جزيرة مصيرة.





وقالت إن عمليات الرصد والاستجابة جارية وإن البقعة الزيتية في البحر "تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه ولاية مصيرة نحو أعالي البحر".

وبدأ وصول النفط إلى سواحل يوم الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع.وقالت إن عمليات الرصد والاستجابة جارية وإن البقعة الزيتية في البحر "تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه ولاية مصيرة نحو أعالي البحر".