ترامب يتهم منتقدي مشروع قاعة البيت الأبيض بكشف أسرار عسكرية

وقال في منشور إن منظمة "National Trust for Historic Preservation" تلقت تحذيرات من مسؤولين عسكريين ومن جهاز بشأن سرية بعض تفاصيل المنشأة، متهماً القائمين على الدعوى بـ"الخيانة" وكشف "أسرار عسكرية بالغة الحساسية".وأكد أن المشروع ضروري لأمن الرئيس وعائلته وموظفيه، مشيراً إلى أن مخططاته تتضمن تفاصيل أمنية حساسة.كما هاجم ترامب الرئيسة السابقة للمنظمة كارول كويلن، وطعن في أهلية القائمين على الدعوى وخبرتهم في وحماية الرئاسة، معتبراً أن المشروع يمثل منشأة ضرورية للأمن القومي.