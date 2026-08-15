الجيش الأميركي يعلّق رحلات أباتشي بعد تحطم مروحية ومقتل جنديين

وقال الجيش في بيان، إن تعليق الرحلات سيستمر لحين اتضاح الأسباب الجذرية للحادث، مشيراً إلى أن المروحية تحطمت الأربعاء خلال "رحلة اختبار صيانة" بالقرب من القاعدة.وأسفر الحادث عن مقتل ضابط الصف الثاني ديونتر تي. هيوي، البالغ 34 عاماً، وضابط الصف سيث إل. أولمستيد، البالغ 25 عاماً.وأوضح الجيش أن فريقاً من مركز الجاهزية القتالية يتولى التحقيق في ملابسات الحادث وإجراءات السلامة، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب تحطم المروحية.