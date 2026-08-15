اعتقال قيادي بارز بتنظيم "داعش" في سوريا

أفادت السورية "سانا"، اليوم السبت، بأن السلطات في ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش".



ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة قوله: "تم إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الإرهابي"، ولم تنشر الوكالة تفاصيل حول هوية القيادي.

وكانت السلطات الأمنية السورية قد ألقت الأحد الماضي القبض على خلية مؤلفة من 9 عناصر تابعة لـ"داعش"، في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة.



