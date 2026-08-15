انفجارات تهز مدينة مأرب شرقي اليمن

وقالت وسائل إعلام يمنية، "انفجارات تهز مدينة مأرب شرقي ".

من جانبها، قالت السلطات المحلية في مأرب، "قوات الحوثي تستهدف المدينة بـ 4 صواريخ باليستية و4 مسيرات".

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن الحوثيين أطلقوا ستة صواريخ باليستية باتجاه ميناء المخا، ما أدى، وفق روايتها، إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل واستهداف منشآت مدنية واقتصادية وبحرية.