عاصفة "لالا" تتحول إلى إعصار مدمر قبالة هاواي

وأعلن حاكم ولاية الجزر الأمريكية الواقعة في حال الطوارئ، فيما تتّجه العاصفة بقوة نحو الأرخبيل، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة.وصدر تحذير من إعصار في التي تضم جزيرة هاواي الكبرى، بينما ظلّ قائما التحذير من عاصفة مدارية في جزر ماوي ومولوكاي وكاهولاوي الواقعة إلى .وقال في أحدث إرشاداته عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، إن "من المتوقع هبوب رياح مدمّرة بقوة في جزيرة هاواي الكبرى في وقت لاحق اليوم"، مضيفا "بدأ بالفعل هبوب رياح بقوة عاصفة مدارية".وحذر من تسبب الأمطار الغزيرة بـ"فيضانات تهدّد الأرواح وانهيارات طينية، خصوصا في المناطق الشديدة الانحدار".وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تشهد جزيرة هاواي الكبرى هطول 64 سنتيمترا من الأمطار، وارتفاعا في منسوب مياه البحر بفعل العاصفة، مصحوبا بـ"أمواج خطرة"، وقد يستمر ذلك حتى الأحد.