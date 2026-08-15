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عاصفة "لالا" تتحول إلى إعصار مدمر قبالة هاواي
دوليات
2026-08-15 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
96 شوهد
هطلت أمطار غزيرة على جزيرة هاواي الكبرى التي تتهيأ لوصول العاصفة المدارية "لالا"، وسط تحذيرات من رياح بقوة
الأعاصير
وأمواج عالية.
وأعلن حاكم ولاية الجزر الأمريكية الواقعة في
المحيط الهادئ
حال الطوارئ، فيما تتّجه العاصفة بقوة نحو الأرخبيل، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة.
وصدر تحذير من إعصار في
مقاطعة هاواي
التي تضم جزيرة هاواي الكبرى، بينما ظلّ قائما التحذير من عاصفة مدارية في جزر ماوي ومولوكاي وكاهولاوي الواقعة إلى
الشمال الغربي
.
وقال
المركز الوطني للأعاصير
في أحدث إرشاداته عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، إن "من المتوقع هبوب رياح مدمّرة بقوة
الأعاصير
في جزيرة هاواي الكبرى في وقت لاحق اليوم"، مضيفا "بدأ بالفعل هبوب رياح بقوة عاصفة مدارية".
وحذر من تسبب الأمطار الغزيرة بـ"فيضانات تهدّد الأرواح وانهيارات طينية، خصوصا في المناطق الشديدة الانحدار".
وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تشهد جزيرة هاواي الكبرى هطول 64 سنتيمترا من الأمطار، وارتفاعا في منسوب مياه البحر بفعل العاصفة، مصحوبا بـ"أمواج خطرة"، وقد يستمر ذلك حتى الأحد.
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