غارات إسرائيلية تستهدف منطقة جنوبي لبنان

أفادت مصادر محلية لبنانية فجر اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد.



كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مرتفع علي الطاهر.



وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية تستهدف بالقذائف الفوسفورية مرتفع علي الطاهر، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.