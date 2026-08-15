هجوم بمسيّرة يستهدف محطة كهرباء في ليبيا

وأوضحت الشركة في بيان أن "العمل جار بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ومن المتوقع عودة التغذية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز".فيما أفادت مصادر ليبية، أن محطة كهرباء الحرشة في الزاوية تعرضت لهجوم بمسيّرة.وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوبي المدينة.واستهدفت هجمات في الزاوية الأسبوع الماضي البنية التحتية للنفط، بما في ذلك صهاريج تخزين الوقود في مجمع النفط بالمدينة الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا.