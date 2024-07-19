"معروف بأغانيه العراقية".. هل شارك المطرب سلطان العماني في هجوم مسقط؟

السومرية نيوز – دولي

كشفت الشرطة العُمانية، أن الثلاثة المتورطين في إطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط هذا الأسبوع هم إخوة من مواطنيها وقد تمّت تصفيتهم، موضحة أن التحقيقات أظهرت تأثرهم بأفكار "ضالة".

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" وأوردته وكالة الأنباء العمانية "حرصا من شرطة عُمان السلطانية على إطلاع الجمهور الكريم بمستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير، فقد تأكد أن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون وهم إخوة".

وأضافت أنهم "قد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلّت التحريات والتحقيقات على أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر تطبيق تليغرام.

وأدانت كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن والعراق ومنظمات عربية، الهجوم الذي تبنّاه تنظيم داعش في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن إطلاق نار في مسقط أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم شرطي و3 "جناة"، وإصابة 28 شخصا، بينهم أجانب، في حادث نادر من نوعه.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مقتل 4 من مواطنيها وإصابة آخرين في هجوم بمحيط مسجد في منطقة الوادي الكبير بمدينة مسقط، من دون تقديم تفاصيل.

الإعلان الرسمي للحكومة العمانية عن منفذي الهجوم اكتفى بانهم اشقاء ثلاثة من الجنسية العمانية تاثروا بافكار داعش الإرهابي.

الا ان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا ان احد منفذي الهجوم هو المطرب سلطان العماني الذي اعتزل مؤخرا بسبب التزامه الديني.

من هو سلطان العماني

سلطان عماني هو الفنان العماني المشهور سلطان حمود العماني، ولد في ولاية صلالة عام 1976، وأصوله عُمانية.

وعرف بأغانيه الخليجية والعراقية التي اشتهرت على نطاق واسع، حيث إن قناته على يوتيوب يتابعها أكثر من مليون متابع وأغانيه تنال إعجابات ومشاهدات تتجاوز الملايين.

وبالرغم من شهرة أغانيه المختلفة، إلا أنه ليس لديه حضور إعلامي وصحفي لذلك لا توجد معلومات توضح بياناته الشخصية.

وبحسب ناشطين على التواصل الاجتماعي فان "العماني انضم الى تنظيم داعش وبدأ بنشر أفكار التنظيم كما ويظهر بمقاطع فيديو تنشر على حسابات التنظيم وهو يتوعد بالقتل وبجانبه يرفع علم داعش الإرهابي.