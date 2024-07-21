ترامب يعلق على انسحاب بايدن من السباق الانتخابي

السومرية نيوز – دولي

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السابق الانتخابي.

وقال ترامب في تصريح صحفي ان "هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن". وأضاف ان "بايدن أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا".

