روسيا تعلن اعتقال نائب وزير الدفاع السابق

وقالت وكالة "رويترز"، إن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، إن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولجاكوف بارتكابها، مضيفة أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته.وبولجاكوف، الذي كان مسؤولًا عن الخدمات اللوجستية العسكرية حتى أُقيل في سبتمبر /أيلول عام 2022، هو أحدث حلقة في سلسلة من الشخصيات البارزة في وزارة الدفاع التي وجهت إليها اتهامات بالفساد.وهذه الاعتقالات هي أكبر فضيحة تلحق بالجيش الروسي منذ اعوام، وتأتي في وقت كُلف فيه وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف، الخبير الاقتصادي الذي لا يتمتع بخبرة عسكرية، بتطهير الجيش من الفساد، وتبسيط الشؤون المالية للجيش بهدف توفير التمويل اللازم "للعملية العسكرية الخاصة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا.وبدأت حملة مكافحة الفساد يوم 23 أبريل/ نيسان، باعتقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف.ومنذ ذلك الحين، جرى اعتقال ما لا يقل عن خمسة مسؤولين عسكريين دفاعيين.وبحسب السيرة الذاتية الرسمية لبولجاكوف البالغ من العمر 69 عامًا، فقد تخرج من أكاديميات عسكرية روسية، وشغل مناصب لوجستية مختلفة في الجيش، ثم شغل منصب نائب وزير الدفاع حتى أقيل عام 2022.وحصل بولجاكوف على عدد من الجوائز العسكرية والمدنية العليا، من بينها وسام بطل روسيا، وهو أعلى تكريم في البلاد.