نقل 12 من جرحى الزوار الايرانيين في حادث سير بالعراق الى إيران

وقال حاتم شراوه انه تم نقل الجرحى الـ 12 من قبل كوادر جمعية الهلال الأحمر في خرمشهر بعد استلامهم من الطوارئ الطبية العراقية عند نقطة الصفر على الحدود، لافتا الى انه بعد استلام ونقل المصابين الى أقرب مركز طبي في البلاد جرى نقلهم الى قسم الطوارئ بجامعة آبادان للعلوم الطبية لتلقي المزيد من العلاج.ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر، أصيب 64 شخصًا، في حادث سير وقع في حوالي الساعة 3:30 فجر الجمعة بين حافلة وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود (القار) في الطريق السريع بين الديوانية والناصرية.ومن بين جرحى هذا الحادث 61 زائرا إيرانيا و3 عراقيين، كانوا في طريق العودة بعد ادائهم زيارة الاربعين. وتمت معالجة 18 من الجرحى وغادروا المستشفى، فيما خضع 46 شخصًا للعناية الموقتة في قسم الطوارئ في مستشفى الديوانية التعليمي ومن ثم تم نقل 12 منهم الى إيران.