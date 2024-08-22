لبنان يكشف قيمة مستحقات العراق من تصدير الوقود

كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، أن مستحقات العراق الحالية من تصدير النفط الى لبنان نحو 250 مليون دولار.

وقال وليد فياض في حديث تلفزيوني، تابعته السومرية نيوز، إن "المستحقات للعراق الماضية بالنسبة لأول سنة من العقد العراقي تم الايفاء بها بالكامل وحولها المركزي اللبناني الى العراق بدرجة 530 مليون دولار وهي موجودة بحساب العراقيين في لبنان".

وأضاف أن "المستحق اليوم هو جزء من ثاني سنة من العقد وهو نحو 250 مليون دولار".

واعتبر فياض أن "العلاقة مع العراق علاقة اكبر من علاقة فقط نفطية، علاقة استراتيجية وحيوية وما كان العراق الا مساند الى لبنان في كل الحقبات"، مشيرا الى أن "الموانع التي اخرت الوقود هي لوجستية".

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية، أعلنت قبل أيام، عن استمرار تزويد العراق للبنان بالوقود، جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل اعلام أن العراق توقف عن التزويد بالوقود.

يشار الى أن موقع Leb Economy اللبناني حذر، من انهيار الطاقة الكهربائية في لبنان وذلك بعد توقف نفاذ مادة "الفيول أويل" وعدم وصول شحنات جديدة من العراق.