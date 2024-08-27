ما حقيقة ظهور هتلر في برلين؟

السومرية نيوز – دولي

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قيل إنها تظهر رجلا يشبه الزعيم النازي، أدولف هتلر، يجول في شوارع ألمانيا وسط ترحيب الناس به، ما اعتبره البعض مؤشرا على اقتراب عودة حكم نازي في ألمانيا.

لكن هذا الادعاء غير صحيح، وهذه المشاهد المتداولة مقتطعة من فيلم صدر عام 2015 عن عودة هزلية متخيلة لهتلر.

ويظهر في هذه المشاهد رجل بهيئة تشبه هيئة أدولف هتلر، يجول بين الناس فيستقبله الكثير منهم بالترحيب والتصفيق أو التقاط الصور معه.

وجاء في التعليقات المنشورة "شخص يتنكر بزي هتلر في مدينة برلين".

وتابعت المنشورات "أنظروا ردات فعل الناس".

قلق من تنامي أفكار نازية في ألمانيا

في 11 أيار الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق في ظهور عدد من الأشخاص بلباس نازي ومركبات تحاكي مركبات جيش الرايخ الثالث، قرب هويرسفيرردا، في الشرق.

ويحظر القانون الألماني استخدام شعارات نازيّة أو عرض رموز الرايخ الثالث بشكل علني.

وتعد ألمانيا من أبرز الداعمين لإسرائيل. وما زالت محرقة اليهود (الهولوكوست) خلال الحرب العالمية الثانية ماثلة بقوة في ذاكرة البلاد الجماعية.

لكن في السنوات الأخيرة، ازدادت الجرائم المعادية لليهود بشكل مطرد.

والعام الماضي، حظرت الحكومة الألمانية مجموعة تسمى "Hammerskins Germany" تروج لـ "نظرية عنصرية تستند إلى العقيدة النازية"، وذلك خلال حملة دهم واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت ألمانيا حوادث متفرقة في هذا السياق، منها إحراق معلم يخلد ذكرى اليهود الذين رُحّلوا في زمن النازية، ورفع الصليب المعقوف في محطة نوبراندنبورغ شرق ألمانيا في "تمجيد" الإيديولوجية النازية"، بحسب السلطات.

وفي ظل هذا المناخ، نُشر الفيديو الذي قيل إنه يُظهر شبيه هتلر يلقى ترحيبا من الناس في شوارع ألمانيا.

حقيقة الفيديو

لكن هذا الادعاء غير صحيح، والتفتيش عن مشاهد ثابتة من الفيديو يرشد إلى مواقع معنية بالسينما، بينت أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم ألماني هزلي عن أدولف هتلر ظهر في عام 2015 بعنوان "لقد عاد!"، للمخرج الألماني، ديفيد فنندت.

وفي تشرين الاول 2015 عُرض هذا الفيلم في برلين لأول مرة، وقد تناولته وسائل إعلام ووكالات أنباء حول العالم.

والفيلم، وهو موجود بالكامل على موقع يوتيوب، مقتبس عن رواية، لتيمور فيرميس، تحكي عودة هزلية لأدولف هتلر إلى برلين عام 2011.

وقال مخرج الفيلم في مقابلات صحفية إن الهدف من هذا العمل "معرفة كيف يتفاعل الناس مع هتلر اليوم ومع أفكاره، و"تحديدا جعل الناس يضحكون على هتلر بدل الخوف منه".

وقد أدى دور هتلر الممثل الألماني، أوليفر ماسوتشي.